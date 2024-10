Agatha All Along: svelata l'identità del personaggio di Joe Locke, ecco nuovi dettagli svelati dal costumista

Pubblicazione: 11 ottobre alle 14:05

Il quinto episodio di Agatha All Along ha rivelato negli ultimi minuti l'identità del personaggio affidato a Joe Locke e il costumista Daniel Selon ha condiviso qualche dettaglio sul lavoro compiuto sul look del personaggio.

Leggi anche: / Jac Schaeffer commenta la menzione di Mefisto in Agatha All Along e il suo addio alla serie su Visione

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata, proprio negli ultimi minuti, sulle note di You Should See Me in a Crown di Billie Eilish, si scopre che il ragazzo è il figlio di Wanda Maximoff, Wiccan. Sulla sua fronte appare inoltre una corona.

Selon, in un post su Instagram ha spiegato che quell'oggetto di scena è nato da una collaborazione tra il suo team e Russell Bobbitt.

Daniel ha proseguito spiegando:

Ci siamo ispirati alle linee concentriche nell'acciaio Damasco e inoltre alle increspature sulla superficie dell'acqua. Con un meraviglio trattamento con la vernice blu cromata, siamo finalmente arrivati a questa potente Corona.

Il designer ha poi anticipato che i fan possono attendersi ulteriori rivelazioni scrivendo:

Dovrete aspettare per scoprire cosa viene rivelato, visto che la sua totale identità emerge nei prossimi episodi…

La differenza dai fumetti

Billy Maximoff, ovvero Wiccan, era apparso in WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia aveva mostrato una statua che ritraeva la versione interpretata da Jullian Hillard con il suo costume di Wiccan.

Nei fumetti la corona di Wiccan ha un aspetto molto più semplice, mentre nella serie tv ha lo stesso aspetto di quella indossata di Scarlet Witch, anche se i fan non hanno potuto per ora vedere quel dettaglio creato per la serie nella sua interezza, mostrando un design molto intricato.

L'oggetto, tuttavia, sembra risplendere dello stesso colore della magia del suo proprietario, ovvero blu, come la corona di Wanda è invece circondata da delle sfumature di rosso.