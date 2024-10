Jac Schaeffer commenta la menzione di Mefisto in Agatha All Along e il suo addio alla serie su Visione

Pubblicazione: 09 ottobre alle 10:31

Nel terzo episodio di Agatha All Along gli spettatori hanno potuto sentire un nome atteso da tanto tempo. Nella puntata viene infatti fatto il nome di Mefisto, dopo tante speculazioni e voci di corridoio che si sono inseguite sin dal debutto di WandaVision.

In una scena, l'esperta di pozioni Jennifer Kale (Sasheer Zamata) mette in guardia il personaggio di Joe Locke da Agatha, dicendogli che ha sacrificato il proprio figlio per il Darkhold e che il figlio potrebbe essere diventato un "soldato di Mefisto".

Non è servito convincermi, in realtà, ma è stato il frutto di una conversazione con la produttrice esecutiva Mary Livanos, [il responsabile dello streaming della Marvel] Brad [Winderbaum] e [il capo dei Marvel Studios] Kevin [Feige]. È una menzione più grande di me e di questa serie, perché si lega al mondo più grande della Marvel. Quindi non è che sono arrabbiata o altro, soprattutto perché quel dibattito così acceso strettamente legato ai fumetti non lo trovo così interessante come la storia che stiamo raccontando nella serie.

La creatrice della serieha commentato la menzione dopo che anni fa aveva detto di non essere interessata al personaggio. C'è stato bisogno di un'opera di convincimento?

La lavorazione [di Agatha All Along e Vision Quest] si sarebbe sovrapposta in maniera non sostenibile, perciò con il cuore infranto mi sono resa conto che non sarei stata in grado di lavorare a entrambi. Ma comunque non vedo l'ora, faccio un tifo enorme per tutti, specialmente per Paul.

Nel corso dell'intervista ha inoltre confermato di aver detto addio alla lavorazione della serie Marvel su Visione:

L'episodio numero cinque di Agatha All Along arriverà in streaming su Disney plus a partire da domani: qui è disponibile tutto il calendario.