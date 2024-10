Agatha All Along: Brad Winderbaum parla del peculiare primato della serie Disney+ e promette "tanti altri colpi di scena"

Pubblicazione: 04 ottobre alle 10:00

Come abbiamo visto, alcune voci qualche giorno fa indicavano Agatha All Along come la serie meno costosa prodotta dai Marvel Studios. A confermarlo, poche ore fa, è stato Brad Winderbaum, responsabile della divisione streaming, televisione e animazione dei Marvel Studios.

"Posso confermarvi che è la serie che è costata meno [della Marvel] ed è stata concepita così" ha confermato. "Stiamo cercando di realizzare queste serie con esborsi responsabili. La cosa, in tutta sincerità, ci garantisce maggiore libertà creativa. Agatha All Along, ad esempio, ha una CGI al minimo, molta meno rispetto al passato. Ci sono per la maggior parte effetti fisici e credo lo si possa notare".

La serie Marvel con protagonista Kathryn Hahn in streaming su Disney plus ha raggiunto 9,3 milioni di visualizzazioni nei primi sette giorni di streaming. Sebbene non si tratti di cifre molto elevate, Winderbaum ha spiegato che la serie ha un primato di tutto rispetto. Tra i titoli Marvel è infatti la serie con il "tasso di proseguimento" più elevato in assoluto, perciò gli spettatori hanno dimostrato un interesse costante nei confronti del progetto episodio dopo episodio.

Se prima le serie Marvel in arrivo su Disney+ avevano un budget paragonabile a quello dei film (all'inizio si parlava di cifre vicine ai 150 milioni di dollari), adesso lo studio ha avviato un cambio di rotta. La serie su Visione, ad esempio, "non avrà necessariamente" un budget molto alto, secondo Winderbaum. "Tutto dipende da come si usano gli effetti, non da quanti ce ne sono".

Cosa c'è in serbo per i fan in Agatha All Along

"Jac Schaefferè incredibile" ha detto sulla creatrice. "Ogni volta che posso lavorare con l'immaginazione di quella donna è un dono. È una narratrice geniale e posso dirvi che ci sono ancora tanti colpi di scena in Agatha".

Agatha All Along è a quota quattro episodi su Disney+: qui è disponibile tutto il calendario.