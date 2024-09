Agatha All Along è la serie meno costosa prodotta dai Marvel Studios?

Pubblicazione: 28 settembre alle 11:36

Ieri abbiamo appreso i dati del debutto di Agatha All Along, la serie Marvel con protagonista Kathryn Hahn in streaming su Disney plus, che ha raggiunto 9,3 milioni di visualizzazioni nei primi sette giorni di streaming.

Come abbiamo visto, si tratta di un debutto inferiore a un'altra serie di Disney plus, ovvero, arrivata a 11,1 milioni di visualizzazioni in cinque giorni e poi cancellata.

Si può parlare, però, di insuccesso? Non proprio.

L'Hollywood Reporter ha infatti svelato che la serie targata Marvel Television è a tutti gli effetti la serie live-action meno costosa per lo studio. Il dato lascia interdetti considerato che fino ad oggi il "primato" era di Echo, costata 40 milioni di dollari per cinque episodi, con una media di 8 milioni di dollari per episodio. È possibile a questo punto che Agatha abbia avuto una media per episodio più bassa e un budget generale più alto, ma su questo fronte attendiamo delucidazioni.

In ogni caso, visto il costo decisamente poco elevato, il confronto connon può reggere, visto che la serie di Star Wars ha sforato il budget arrivando a toccare, stando a Forbes , ben. Per un prodotto della Marvel si tratta pur sempre di risultati al di sotto delle aspettative, ma visto il gradimento degli spettatori e l'arrivo di Halloween, la serie potrebbe recuperare terreno.

Agatha All Along è a quota 3 episodi su Disney+: qui è disponibile tutto il calendario.