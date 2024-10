Agatha All Along: l’ultima puntata svela la vera identità di Rio Vidal con un doloroso colpo di scena!

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 25 ottobre alle 13:55

Spoiler Alert

Riprendendo lo stile “giallo” introdotto con la prima puntata e portato avanti anche dall’episodio dedicato a Billy Maximoff - in cui la trama si snoda su vari livelli e ripercorre eventi già accaduti tramite diversi punti di vista - anche l’ultima puntata di Agatha All Along é incentrata sullo svelare non uno ma più misteri.

Oltre infatti ad una narrazione fatta con una sovrapposizione di diversi momenti e linee temporali delle puntate precedenti per raccontare il passato, presente e futuro della strega Lilia Calderu (Patti LuPone), l’ultima puntata é costruita su un crescente climax che culmina con doloroso addio e con una grande rivelazione: Rio Vidal, in realtà, é la Morte!

Tu prendi il tuo potere e io prendo i miei corpi

Con un montaggio frenetico che si focalizza su alcuni dettagli delle puntate precedenti e un’esposizione tipica dei racconti del mistero, vediamo infatti tutti gli indizi che, sin dall’inizio, portavano alla verità sul personaggio dila Strega Verde originale.

Lady Morte (o semplicemente Morte) è un personaggio della mitologia Marvel Comics che fa la sua apparizione per la prima volta nel 1973, una sorta di personificazione della morte stessa, incarnazione della fine di tutto e della vita nell’universo.

Purtroppo la voce girava già da tempo, visto che la Funko Pop aveva svelato un set che spoilerava sia Morte che Wiccan:

Quale ruolo avrà dunque nel finale di stagione? Alleata inaspettata di Agatha, sua amante o portatrice di sventura e tragedia?

Lo scopriremo nei due episodi finali, in onda in contemporanea la prossima settimana e in anteprima esclusiva a Lucca Comics & Games 2024. Qui tutti i dettagli sull'evento.