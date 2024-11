Karate Kid: Ralph Macchio continuerà a interpretare la "verità e l'onestà" di Daniel nel film Legends e nei nuovi episodi di Cobra Kai

Ralph Macchio ha interpretato Daniel LaRusso, protagonista della saga di Karate Kid, fin dal primo film del 1984; tornerà nei suoi panni nell'ultimo, Legends, in arrivo il prossimo maggio, e nella seconda parte della sesta stagione di Cobra Kai. In un'intervista con ScreenRant, l'attore ha raccontato il suo attaccamento al personaggio:

Una delle scelte che ho fatto fin dal 1983 è sempre stata quella di interpretare la verità di Daniel LaRusso e la sua onestà, anche con tutti i suoi difetti. All'epoca era un ragazzo di buon cuore che stava superando gli ostacoli e aveva un mentore meraviglioso nel maestro Miyagi che è diventato parte integrante della sua vita. E in Cobra Kai, continuo a interpretare questa verità, e anche la trama della serie porta alla luce chi potrebbe essere stato Miyagi, e affrontando, quando arriveremo alla terza parte [della sesta stagione], il modo in cui si risolve, e interpretando questo in tutta onestà.