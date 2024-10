Karate Kid Legends, la descrizione del trailer mostrato al NYCC: un nuovo allievo per Daniel e Mr. Han e mirabolanti combattimenti!

Pubblicazione: 21 ottobre alle 11:00

Nei giorni scorsi, al New York Comic-Con, è stato proiettato il trailer di Karate Kid: Legends, nuovo film della saga al cinema da maggio 2025. Nell'attesa che venga condiviso online, è trapelata la descrizione di quanto mostrato alla convention.

Il film introdurrà un nuovo studente, Li Fong (Ben Wang, American Born Chinese ), addestrato da(Ralph Macchio), star dell'originale e di Cobra Kai , e da(Jackie Chan), personaggio apparso in The Karate Kid - La leggenda continua.

Secondo quanto riporta Variety, nel trailer Daniel arriva a Pechino, dove Mr. Han lo sta cercando. Quest'ultimo ha un nuovo protetto, Li Fong, ed è il suo mentore, proprio come il maestro Miyagi lo era di Daniel. I due dovranno fare squadra per allenare il ragazzo. Il trailer mostra numerose scene di combattimento per le strade e in un dojo e una sorta di nuovo torneo di karate a cui si accenna brevemente. Li Fong combatte poi un bullo in un vicolo mostrando tutte le sue doti acrobatiche appendendosi a una scala antincendio e saltando da una grande altezza.

Il nuovissimo trailer di Karate Kid: Legends si apre su un dojo. Qui vediamo Ben Wang, che interpreta Li Fong, che combatte e si allena con il signor Han e Daniel LaRusso. Nel trailer non mancano i combattimenti, sia che si tratti di allenamenti, sessioni di sparring o di Li Fong alle prese con i bulli. Han rivela a Daniel di aver conosciuto il maestro Miyagi [Pat Morita]. Non è chiaro come il nuovo film sia in continuità con la linea temporale e l'universo di Karate Kid, ma è chiaro che Li Fong avrà molto da fare. Lo vediamo allenarsi con un tronco di legno usato nell'addestramento del Wing Chun , sui tetti e infine indossare una fascia con l'immagine di un bonsai. Sentiamo Daniel parlare di “due rami di un albero”, prima che il trailer riproduca una sequenza di combattimenti.

Ecco invece la descrizione fornita da Deadline

Karate Kid Legends arriverà nel nostro paese il 29 maggio 2025. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.