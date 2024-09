Karate Kid: Ralph Macchio è nervoso per il dover affrontare Jackie Chan

Pubblicazione: 19 settembre alle 19:49

Jacob Bertrand, Falco in Cobra Kai, ha raccontato di come Ralph Macchio sia nervoso per dover affrontare Jackie Chan nel nuovo film di Karate Kid.

Ha detto che Jackie Chan si muove ancora come se avesse 20 anni e che è davvero spaventoso combattere con lui. Ma sai, è ovviamente un maestro ed è fantastico lavorarci insieme. Stava solo parlando di essere nervoso nel combattere Jackie Chan, perché Jackie Chan è ovviamente Jackie-maledetto-Chan. Ma ha detto che i combattimenti sono andati benissimo e che tutto il suo materiale era fantastico e sono entusiasti del film.

Nonostante il nuovo film non sia collegato a Cobra Kai, Bertrand ha raccontato quanto successo sul set della serie tv Netflix:

Il nuovo film di Karate Kid uscirà nel 2025.

Cobra Kai è invece disponibile su Netflix.