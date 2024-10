Venom: The Last Dance, Tom Hardy continua a stuzzicare i fan: "Uno scontro con Spider-Man? Quando vuole"

Pubblicazione: 18 ottobre alle 15:30

Durante il press tour di Venom: The Last Dance continuano a essere rivolte a Tom Hardy domande in merito alla possibilità di vederlo in un film insieme a Spider-Man. E l'attore continua a rispondere esprimendo il suo desiderio di realizzare questo incontro (o scontro), ma senza mai sbilanciarsi nel dire se avverrà o meno.

Afferma Hardy:

Combatterò contro Spider-Man quando vuole... adorerei farlo, chi non lo farebbe? Mi piacerebbe combattere contro Batman come Venom. C'è così tanto da fare con questi personaggi.

Amo interpretare Venom, ma il contratto è terminato e sapevamo che avremmo fatto tre film, e questo è il migliore di tutti. Abbiamo messo tutto in questo progetto e lo amiamo profondamente. È un ambiente basato su ciò che la gente vuole, quindi chissà cosa riserva il futuro.

E in merito all'addio al personaggio aggiunge:

Fonte / CBM

Venom: The Last Dance uscirà al cinema il