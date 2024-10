Venom, l'ultimo ballo di Tom Hardy e Kelly Marcel: "Sapevamo sarebbe finita così fin dall'inizio"

Pubblicazione: 27 ottobre alle 13:26

Venom: The Last Dance rappresenta la conclusione della trilogia dedicata al simbionte della Marvel. Un progetto che il protagonista Tom Hardy e la regista Kelly Marcel hanno sempre saputo sarebbe stata una trilogia e come si sarebbe conclusa, come ha rivelato la regista a People Magazine.

"Sapevamo che sarebbero stati tre", ha spiegato. "Sapevamo che sarebbe stata una trilogia e che sarebbe finita così fin dall'inizio". Marcel ha scritto la sceneggiatura di tutti e tre i film (con Hardy che ha co-scritto la trama degli ultimi due) e ha debuttato come regista nel terzo capitolo.

"Sony me lo ha chiesto e io ho detto: 'Oh, va bene allora'", ha aggiunto parlando della scelta di dirigere. "Ho lavorato ai primi due film e sembrava che sapessimo che questo sarebbe stato il terzo e l'ultimo, e sapevamo che sarebbe stato sia divertente che emozionante".

Ma per concludere il percorso era necessario il contributo di Hardy, coinvolto anche a livello creativo: "Mi sembra che io e Tom, dopo aver trascorso la maggior parte di sette anni a lavorare su questo progetto, volessimo davvero portarlo a casa, dall'idea iniziale fino al traguardo conclusivo. Sembrava il momento giusto per fare il passo e il film giusto con cui farlo".

Sempre parlando a People, Hardy ha raccontato come suo figlio Louis, 16 anni, sia il più severo critico quando si tratta dei suoi film, e gli ha dato un feedback sulla trilogia già quando aveva sette/otto anni: "I fumetti esistono in modo diverso per i bambini, sotto molti aspetti. Non c'è filtro per un bambino," ha spiegato. "Ti diranno cosa sentono e cosa pensano, perché i personaggi sono molto importanti per loro. Per contro, io ho un sacco di, diciamo, bagaglio da adulto — cerco di capire cosa potrebbe piacere alle persone o cosa potrebbero dire o fare, e questo ostacola la chiarezza del cuore. Mio figlio risolve un problema molto più velocemente di quanto farei io perché segue una linea pura". Ecco quindi che il coinvolgimento di Loouis è stato fondamentale.

Venom: The Last Dance è ora nei cinema.