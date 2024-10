Venom 3, la regista paragona Knull a Thanos definendolo "un personaggio troppo grande per essere usato una sola volta"

Per l'ultimo capitolo della trilogia legata a Venom serviva un villain con i fiocchi. Per questo a scontrarsi con Eddie Brock (Tom Hardy) troviamo Knull, il Dio dei Simbionti, interpretato da Andy Serkis.

Venom: The Last Dance, le recensioni e il punteggio su RottenTomatoes

Kelly Marcel, regista del film, ha raccontato la scelta di Knull come cattivo finale:

Abbiamo sempre saputo che fosse il cattivo giusto per questo film. Fin dal primo Venom, volevamo inserirlo in qualche modo, ma sapevamo che dovevamo prima stabilire la relazione tra Eddie e Venom, e fare in modo che Venom avesse una sua identità, prima di poter introdurre i veri grandi cattivi.

Siamo sempre stati affascinati da Knull. È ovviamente il padre dei simbionti, quindi non si possono fare film sui simbionti senza di lui, ma è anche un personaggio troppo grande per essere usato una sola volta. Quindi, questo è solo un piccolo assaggio. È un'introduzione a dove potrebbe eventualmente arrivare con i suoi film, allo stesso modo in cui hanno introdotto Thanos in modo molto attento attraverso i film Marvel.