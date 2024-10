Venom: The Last Dance, Spider-Man apparirà nel film? Tom Hardy non si sbilancia: "Ci sono sempre delle possibilità"

Pubblicazione: 17 ottobre alle 12:53

Durante un evento stampa in Messico a Tom Hardy è stato chiesto quante probabilità ci sono che Spider-Man appaia nel terzo capitolo di Venom.

Beh, insomma... ci sono sempre possibilità. Non potrei dire nulla perché questo è l'ultimo film. Sì, mi piacerebbe molto.

L'attore ha risposto sorridendo:

Peter Parker ed Eddie Brock si sono quasi sfiorati in Spider-Man: No Way Home, senza però incontrarsi. Non sappiamo se Spider-Man comparirà nel terzo capitolo di Venom, ma sappiamo che Hardy ha ripetutamente affermato che The Last Dance sarà il suo ultimo film dedicato al simbionte. Questo però non significa che sarà la sua ultima volta nei panni del personaggio. E quale migliore occasione per rivederlo, magari, in Spider-Man 4?

Venom: The Last Dance uscirà al cinema il 23 ottobre.