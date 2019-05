tempo di lettura 3'

Laha annunciato i titoli entrati ufficialmente nel loro listino di distribuzione direttamente dalle opere presentate durante l’ultima edizione dal Festival di Cannes.

I film in questione sono Les Miserables di Lady Ly (vincitrice del Premio della Giuria), Portrait de la Jeune Fille ed Feu di Céline Sciamma (vincitore del premio per la Miglior Sceneggiatura e Queer Palm), Sorry We Missed You di Ken Loach, Matthias & Maxime di Xavier Dolan, Den of Thievs 2 di Christian Gudegast e Mary di Michael Goi.

Qui di seguito trovate tutte le sinossi dei vari lungometraggi:

Les Miserables

Girato esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, a Montfermeil, a un’ora dal cuore di Parigi si consuma un thriller di banlieu dal ritmo avvincente e adrenalinico.

Stéphane, insieme a due colleghi veterani di una squadra anticrimine, si trova a fronteggiare una guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. Un semplice episodio di cronaca diventerà il pretesto per una deflagrante battaglia per il controllo del territorio, un tutti contro tutti che lascia ben poca speranza…

Portrait de la Jeune Fille ed Feu

Il tocco delicato e profondo di Céline Sciamma nel racconto di un amore totalizzante e impossibile, una passione in cui desiderio, arte e musica diventano un tutt’uno. 1770. Marianne, pittrice di talento, viene ingaggiata per fare il ritratto di Héloise, una giovane donna che ha da poco lasciato il convento per sposare l’uomo a lei destinato. Héloise tenta di resistere al suo destino, rifiutando di posare. Su indicazione della madre, Mariane dovrà dipingerla di nascosto, fingendo di essere la sua dama di compagnia. Le due donne iniziano a frequentarsi e tra loro scatta un amore travolgente e inaspettato.

Sorry We Missed You

Il film, come ha spiegato il regista due volte Palma d’oro, affronta il dramma di una famiglia alle prese con una nuova forma di sfruttamento sociale.

Newcastle. Ricky e la sua famiglia combattono contro i debiti dopo il crack finanziario del 2008. Una nuova opportunità appare all’orizzonte grazie a un furgone nuovo che offre a Ricky la possibilità di lavorare come corriere per una ditta in franchise. Si tratta di un lavoro duro ma quello della moglie come badante non è da meno. L’unità familiare è forte ma quando entrambi prendono strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile punto di rottura.

Matthias & Maxime

Dopo l’esperienza hollywoodiana Xavier Dolan torna a lavorare in Canada dirigendo se stesso (l’ultima volta era stata in Tom à la ferme), affiancato tra gli altri da Anne Dorval, l’acclamata protagonista di Mommy, in un film sul sottile confine tra amicizia ed amore.

Due amici di infanzia si scambiano un bacio durante le riprese di un cortometraggio amatoriale. Il gesto, apparentemente innocuo, cambierà improvvisamente le loro vite.

Den of Thieves 2