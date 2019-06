Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Completano il cast Sarah Paulson, Jeffrey Wright, Aneurin Barnard, Finn Wolfhard (It, Stranger Things) e Luke Wilson. Alla regia c’è John Crowley (Brooklyn).

La pellicola arriverà nelle nostre sale ad ottobre. Potete vedere il poster qua sotto:

Questa la sinossi del romanzo:

Theo Decker sopravvive, appena tredicenne, all’attentato terroristico che in un istante manda in pezzi la sua vita. Solo, a New York, viene accolto dalla ricca famiglia di un compagno di scuola. Ma nella nuova casa di Park Avenue si sente a disagio, e la nostalgia per la madre lo tormenta. L’unica cosa che riesce a consolarlo è un piccolo quadro dal fascino singolare. Da lì, il suo futuro diventa una rocambolesca girandola di salotti chic, amori e criminalità, in balìa di una pulsione autodistruttiva impossibile da controllare.