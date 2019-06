tempo di lettura 2'

sta già lavorando a un nuovo film: Collider rivela che il regista sta sviluppando l’adattamento cinematografico del fumetto di Dynamite Entertainment, e per fare questo ha incaricato l’attore e comicoper scrivere la sceneggiatura.

Django/Zorro è stato co-creato da Tarantino con lo sceneggiatore Matt Wagner e l’artista Esteve Polls nel 2015. La serie a fumetti è ambientata diversi anni dopo gli eventi di Django Unchained: Django continua la sua nuova carriera come cacciatore di teste negli stati del West. Dopo aver conosciuto Diego de la Vega, ovvero Zorro, diventa la sua guardia del corpo e insieme iniziano a indagare su un nuovo ramo di schiavisti che sottomette gli indigeni. La sinossi ufficiale del fumetto:

Ambientato qualche anno dopo gli eventi di Django Unchained, Django/Zorro #1 vede il protagonista del film tornare a perseguire il male degli uomini nel ruolo di cacciatore di taglie. Dal momento che a est pende una taglia sulla sua testa, svolge la sua attività commerciale negli stati occidentali. Dopo aver dato una casa sicura alla moglie Broomhilda, nei pressi di Chicago, decide di riprendere la strada inviandole denaro dopo ogni lavoro completato.

Per puro caso incontra l’anziano e sofisticato Diego de la Vega – il famigerato Zorro – e presto si ritrova affascinato da questo personaggio singolare: il primo uomo bianco ricco che abbia mai incontrato che sembra del tutto indifferente al colore della sua pelle… e che riesce a tenergli testa in combattimento. Viene dunque assunto come “guardia del corpo” da Diego per un’avventura e finisce coinvolto in una lotta per liberare la popolazione locale da una brutale schiavitù, scoprendo così che questa ignominia non è un’esclusiva della gente di colore. Nel corso della storia, Django imparerà molto dal vecchio Diego (in qualche modo simile a King Schultz) e, in diverse occasioni, finirà per indossare la maschera e brandire la frusta di… The Fox!