Samuel L. Jackson ricorda la visione di Pulp Fiction con Bruce Willis a Cannes: "Un'esperienza meravigliosa"

In una lunga intervista con il DailyTelegraph, Samuel L. Jackson è tornato a parlare di Pulp Fiction in occasione del trentesimo anniversario del film di Quentin Tarantino, ricordando con affetto (e sbigottimento) la prima visione a Cannes nel 1994.

Non penso faremo mai un sequel. Di sicuro non realizzato da chi ha girato l’originale. A volte penso al mio personaggio (Jules Winnfield) e a come in questo momento probabilmente sia là fuori, nel mondo, a fare esattamente ciò che aveva promesso: fare l’asceta e vagare da posto a posto. In più non penso proprio che Quentin Tarantino abbia intenzione di scrivere un sequel, magari potrebbe provarci qualcun altro in futuro.