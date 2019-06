Sono in corso ad Anzio le riprese di, il nuovo film di, regista di pellicole come La Sottile Linea Rossa, The New World, The Tree of Life e A Hidden Life ( recentemente presentato al Festival di Cannes ).

Martina Vitelli era presente oggi sul set del film nella cittadina costiera laziale, e ci ha mandato immagini e video delle riprese di una scena girata al tramonto sulla spiaggia, nella quale un uomo con un asino si avvicina a quello che sembra essere una sorta di volto nella sabbia. Martina ci spiega che sul set è stato detto che “Il film parla dell’umanità, partendo dal Big Bang all’Apocalisse”. Secondo le indiscrezioni diffuse qualche giorno fa dal Corriere della Città, la pellicola, a tema storico e religioso, narra diversi passaggi della vita di Cristo e rappresenterà anche parabole evangeliche. Tra le location citate, anche la Riserva Naturale di Tor Caldara e la spiaggia adiacente, utilizzata proprio per le riprese di oggi.

Non sono ancora note informazioni circa il cast del film: nella scena girata oggi era presente un uomo, non ci è stato possibile verificare di chi si trattasse. Potete vedere video e foto qui sotto!