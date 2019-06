Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Ready Player One) e(Scappa – Get Out) sarebbero in trattative per entrare a far parte del cast di un film fantasy che la regista(Tutte le volte che ho Scritto Ti Amo) dirigerà per la piattaforma streaming Disney+.

Non ci sono ancora dettagli sulla trama del progetto, che ad oggi non possiede neanche un titolo ufficiale.

Mad Chance, Andrew Lazar e Ben Simpson si occuperanno di produrre il film.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!