Nonostantesia fermamente convinta che il reboot di sia destinato a diventare un classico , la disastrosa accoglienza commerciale (ancor più che quella critica) gettano qualche ombra sulla sicumera dell’attrice.

Ma anche concedendo il beneficio del dubbio al futuro e ipotetico status di cult della pellicola una cosa pare certa: un sequel di Hellboy è fuori discussione.

Recentemente ne ha parlato anche David Harbour insieme a CB.com:

Non penso che vedrà la luce. Un sacco di persone mi hanno contattato per dirmi quanto hanno amato e apprezzato questa nuova versione, della felicità provata nel rivederlo di nuovo sul grande schermo, ma a livello più ampio non penso sia stato accolto bene. Non penso abbia fatto molti soldi, a essere onesto non seguo molto queste cose, ma non mi pare sia stato percepito come un hit e per questo il gioco non vale la candela. I produttori mi hanno semplicemente detti “Ottimo lavoro”, hanno davvero apprezzato ciò che ho fatto, ma non ho mai sentito nulla su un possibile sequel e io stesso non ci credo molto.

Dietro la macchina da presa Neil Marshall, regista rivelazione per l’horror The Descent – Discesa nelle tenebre, che dirige David Harbour (star della serie Stranger Things, al cinema con I segreti di Brokeback Mountain, La guerra dei mondi) nei panni del semi-demone che protegge la Terra dalle creature soprannaturali che la minacciano, come la Regina di Sangue, interpretata dalla bellissima Milla Jovovich (la saga Resident Evil, Zoolander 2). Completano il cast Ian McShane (John Wick 1, 2), Sasha Lane (American Honey) e Daniel Dae Kim (The Divergent Series: Allegiant).

La pellicola è uscita in Italia l’11 aprile.

Questa la sinossi:

Hellboy è tornato ed è più indemoniato che mai nel reboot della saga tratta dai fumetti cult di Mike Mignola. Il leggendario supereroe demoniaco, detective del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) che protegge la Terra dalle creature soprannaturali che la minacciano, è chiamato in Inghilterra per combattere tre giganti infuriati. Qui scoprirà le sue origini e dovrà vedersela con Nimue, la Regina di Sangue, un’antica strega resuscitata dal passato e assetata di vendetta contro l’umanità. Hellboy dovrà cercare di fermare Nimue con ogni mezzo, in un epico scontro per scongiurare la fine del mondo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!