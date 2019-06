Nuovo giorno, nuova indiscrezione sule sulle pellicole che potrebbero sbarcare al Lido.

Ieri abbiamo riportato la voce, pubblicata da Deadline, su Joker, l’atteso cinecomic di Todd Phillips interpretato da Joaquin Phoenix, che potrebbe debuttare proprio a Venezia, continuando un trend di importanti debutti fuori concorso targati Warner (Gravity, A Star is Born).

Giusto nelle ore scorse, Alberto Barbera, il Direttore Artistico della kermesse, ha postato una foto da Burbank che potrebbe valere come indizio in tal senso (anche se Barbera, data la sua posizione, visita gli studios hollywoodiani con una certa frequenza, questo va specificato):

Sempre da Deadline giunge il rumour secondo il quale il Festival di Venezia potrebbe ospitare un altro debutto di peso: quello di Rambo – Last Blood. Non ci sarebbe ancora nulla di confermato, ma il film potrebbe essere essere proposto tramite uno special screening.

Il primo trailer del film ha debuttato lo scorso maggio a Cannes durante la gargantuesca Masterclass tenuta dall’attore alla quale eravamo presenti anche noi di BadTaste (ecco il resoconto).

37 anni dopo il primo film, arriva il quinto capitolo di un franchise diventato un cult: Rambo – Last Blood.

Sylvester Stallone torna nei panni di un personaggio che lo ha reso una star planetaria: John Rambo, il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano. Dopo aver abbattuto soldati sovietici in Vietnam e Afghanistan, e massacrato brutali combattenti dell’esercito birmano, John torna nel ranch di famiglia per iniziare finalmente una vita tranquilla… prima che il destino lo riporti di nuovo a scatenare l’inferno contro un ultimo nemico. Diretto da Adrian Grunberg (Viaggio in paradiso con Mel Gibson), il cast include anche Paz Vega (Parla con lei, Spanglish), Adriana Barraza (nominata agli Oscar per Babel), Sergio Peris-Mencheta (Snowfall, Resident Evil: Afterlife), Joaquin Cosio (Quantum of Solace, Savages) e Oscar Jaenada (Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, Escobar – Il fascino del male).

Rambo – Last Blood arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 novembre, distribuito da Notorious Pictures.