Come gli altri film del “Conjuring Universe” ancheconterrà al suo interno nuovi spiriti e demoni maligni, come ad esempio presenze demoniache chiamate The Ferryman, The Bride e una creatura licantropo.

Ciò potrebbe spingere il pubblico a pensare che ci potrebbero essere degli spin-off su queste presenze. Il regista e sceneggiatore Gary Dauberman è aperto a questa idea. All’Hollywood Reporter ha dichiarato:

Beh spero che siano dei potenziali film, ma non ci stiamo veramente pensando sotto quest’ottica, siamo più “Oh, questo potrebbe essere un ottimo spin-off”. [Jame Wan] ed io potremmo dire “Oddio, ci piacerebbe raccontare di più di questa storia”, ma non li stiamo specificatamente inserendo sperando che ci sia uno spin-off. Una cosa di cui sono orgoglioso è il fatto che non stiamo realizzando questi film come rampa di lancio per altri lungometraggi. Speriamo che il pubblico risponda bene in modo a poter raccontare altre storie, ma non è per questo che il film esiste.

seguire le note di produzione e la sinossi!

“Annabelle 3” è il terzo capitolo di “Annabelle”, la serie di film di grande successo della New Line Cinema, con protagonista la famigerata bambola malefica dell’universo di “The Conjuring”. Gary Dauberman, lo sceneggiatore dei film “Annabelle”, “IT” e “The Nun – La vocazione del male”, fa il suo debutto alla regia in questo film, prodotto da Peter Safran (“Aquaman”), lo stesso produttore di tutti i titoli del franchise di “The Conjuring”, e dal creatore dell’universo di “The Conjuring” James Wan (“Aquaman”).