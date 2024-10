The Conjuring 4: ecco Vera Farmiga e Patrick Wilson sul set di "Last Rites"

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 04 ottobre alle 08:59

Finalmente al via le riprese di The Conjuring 4, intitolato Last Rites, che riunirà ancora una volta Vera Farmiga e Patrick Wilson nei panni di Ed e Lorraine Warren.

In rete sono approdati infatti i primi scatti rubati dal set che ci mostrano i due attori in costume di scena, come potete vedere a seguire:

Michael Chaves già regista di La Llorona, The Conjuring 3 e The Nun 2, è in cabina di regia. I film del franchise, tra saga principale e spin-off vari, hanno incassato ben 2,374 miliardi di dollari a fronte di un budget complessivo di soli 179.