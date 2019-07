Uscirà il 29 agosto nei cinema italiani, dopo la presentazione al Torino Film Festival l’anno scorso,, il primo film da regista di Igort, fumettista e direttore editoriale di Oblomov Edizioni (oltre che attuale direttore di Linus) già attivo nel mondo del cinema come sceneggiatore di film come

La pellicola è tratta da un fumetto dello stesso Igort (vero nome Igor Tuveri), portato a compimento nel 2002. Ora il regista ha condiviso il primo poster del film, sviluppato da Big Jellyfish che ha preso come riferimenti grandi artisti del passato come Renato Casaro, Anselmo Ballester e Sandro Symeoni.

Potete vederlo qui sotto:

La sinossi:

Un piccolo affresco napoletano nell’Italia anni Settanta. Peppino Lo Cicero è un guappo in pensione, vive la sua vita in ritiro, si occupa di pesca e del figlio Nino, guappo anche lui. Ma nella missione di oggi Nino cade, vittima di un agguato. Viene assassinato dall’uomo che era andato a uccidere. Qualcuno ha tradito. I primi tre capitoli di questo romanzo grafico vennero pubblicati qualche anno fa dalla casa editrice Phoenix, oggi chiusa. Nella nuova versione integrale in grande formato edita dalla Coconino Press mi sono divertito a reinterpretare e ridisegnare molte scene. Oggi esce in tanti paesi, ed è una specie di biglietto da visita dell’igort di questi ultimi anni. Con una ricerca di linguaggio immediato e semplice. Per quanto semplice sia un aggettivo ancora distante da me. Il racconto ha infatti tante storie diverse che si intrecciano.

L’amicizia tradita, la rinascita, la scoperta di un mondo esterno a Napoli da parte di un vecchio che non è mai uscito da questa città. La storia di un revolver, e altre schegge che si svilupperanno, probabilmente, in futuro.