Dopo una lunga attesa, sembra che il quarto capitolo della tetralogia Rebuild of Evangelion stia finalmente per arrivare nei cinema giapponesi. Il film sarà distribuito nelle sale nipponiche nel 2020, ma nei prossimi giorni saranno organizzate delle speciali anteprime in cui, dopo la proiezione di Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, verranno proiettati in esclusiva i primi dieci minuti e quaranta secondi del nuovo capitolo.

Da ieri è possibile scaricare su iOS e Android l’app EVA-EXTRA che proporrà ai fan materiale sul franchise e – tra pochi giorni – rivelerà la location delle proiezioni. Sono state infatti annunciate sei anteprime a Sapporo, Nagoya, Osaka, Hakata e Tokyo, ma non si conosce ancora l’ubicazione precisa di ognuna.

L’iniziativa è stata chiamata Shin Evangelion Gekijōban AVANT 1 (Beginning 10 Minutes 40 Seconds 00 Frame) 0706 Version e proporrà la sequenza di apertura del film, collocata prima dei titoli di testa.

Il lungometraggio animato uscirà a otto anni dal precedente, dopo che il suo destino è rimasto incerto per molto tempo. Vi ricordiamo che, dopo le polemiche per l’adattamento curato da Gualtiero Cannarsi, Netflix ha annunciato che provvederà a far ridoppiare la serie televisiva, permettendo così agli appassionati italiani di godere dell’intero anime prima dell’uscita cinematografica.

Fonte: Anime News Network