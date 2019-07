Sono ormai anni cheparla di ritarsi dalle scene: nel 2016 il regista aveva infatti dichiarato di non voler dirigere più di dieci film, e nel frattempo ha continuato a sviluppare nuovi progetti come, o l’ipotetico film dia cui potrebbe lavorare prossimamente.

Ora, in una nuova intervista rilasciata a GQ Australia, Tarantino torna a parlare del suo addio alle scene chiarendo che si tratterebbe unicamente del suo lavoro da regista cinematografico:

Per quanto riguarda i film per il cinema, penso di essere arrivato alla fine della strada. Mi vedo a scrivere libri e spettacoli teatrali, quindi continuerò a essere creativo. Ma penso di aver già dato tutto ciò che avevo da dare quando si tratta di film.

Brad Pitt, intervistato nello stesso articolo, ritiene che Tarantino sia molto serio a riguardo:

No, non penso che stia bluffando. Penso sia dannatamente serio. E me ne sono apertamente lamentato con lui, solo che lui conosce le metriche secondo cui i registi, a un certo punto, iniziano a perdere qualitativamente parlando. Ma ha altri piani, quindi credo che non sparirà dalla circolazione.