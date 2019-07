Sul trentaduesimo numero di, rivista nipponica edita da, sono state diffuse nuove informazioni riguardanti il nuovo lungometraggio animato tratto da, manga di

Il secondo film era già stato annunciato in seguito al successo di My Hero Academia: Two Heroes, uscito in Giappone lo scorso agosto e proiettato nei cinema italiani il 23 e 24 marzo di quest’anno, grazie a Dynit e Nexo Digital.

Ora è stato reso noto che il nuovo capitolo cinematografico si intitolerà My Hero Academia HEROES: RISING e che debutterà nelle sale nipponiche il prossimo 20 dicembre. Nella prima immagine promozionale sono raffigurati i personaggi di Deku, Bakugo e Allmight.

Così come il film precedente, anche questo sarà prodotto dallo studio di animazione Bones e basato su una storia originale, con Horikoshi che supervisionerà l’intero progetto e si occuperà del design dei personaggi.

Tra le novità riguardanti il franchise, ricordiamo che la quarta stagione della serie animata è attualmente in fase di produzione è verrà trasmessa in Giappone a partire dal prossimo 12 ottobre.

Il manga di My Hero Academia viene serializzato dal 2014 sulle pagine di Weekly Shonen Jump. In Italia, il fumetto e i suoi spin-off sono proposti sotto le insegne di Star Comics, mentre l’anime è disponibile sulla piattaforma di streaming VVVVID.

My Hero Academia "HEROES:RISING" Movie Key Visual. It will premiere December 20th pic.twitter.com/Yubc4tYEW2 — SPY (@Spytrue) July 4, 2019

Fonte: Twitter