Quasi due anni fa partiva il Giro dei Cinema , un tour lungo tutta l’Italia di due aspiranti esercenti e comprovati cinefili alla ricerca degli esempi più virtuosi di esercizi cinematografici d’Italia. Quel tour, tutto documentato in tempo reale sul sito del Giro dei Cinema , toccò 40 sale in 45 giorni scendendo e risalendo le due coste dello stivale. Qui raccontammo gli esempi più clamorosi e le idee più virtuose reperite nel giro.

Ora Nicola Curtoni è partito con un secondo giro, stavolta in compagnia di Elena De Stefani. La partenza è oggi da Milano, dal Cinemino e dal Rondinella di Sesto San Giovanni, e il giro questa volta intende soffermarsi sulle realtà indipendenti più forti. Indipendenti sia come proprietà che come scelte di programmazione.

I due toccheranno 25 sale in 35 giorni, un totale di 4000 Km percorsi con il passaggio in due festival e l’idea di approfondire due elementi: come fanno le sale ad attirare un pubblico giovane e come è possibile uno sviluppo sostenibile di questo business.

Come in passato anche questa volta il viaggio è autofinanziato, anche grazie ai proventi delle vendite del libro Alla Ricerca Della Sala (arrivato alla terza ristampa per Il Mosaico) che racconta l’esperienza del primo giro.

Il programma delle sale che saranno visitate è:

08>09 luglio 2019 Milano

10 luglio Brescia

11 luglio Pordenone

12 luglio Udine

13 luglio Gorizia

14>15 Luglio Trieste

17>18 luglio Verona

19>21 Luglio Padova

22 luglio Reggio Emilia

23 luglio Reggio Emilia

24 luglio Modena

25 luglio Ferrara

26 luglio Bologna

27 luglio Perugia

28 luglio > 31 luglio Roma

1>2 agosto Napoli

3>4 agosto Vieste (Foggia)

5>6 agosto Molfetta

7>8 agosto Casacalenda (Campobasso)

9 agosto Ascoli Piceno

10 agosto Senigallia