In occasione dell’sono stati svelati il titolo e la locandina del secondo film animato di, basato sull’omonimo manga di. Il mangaka ha inoltre affermato chepotrebbe essere l’ultimo lungometraggio della serie:

Non ci sarà un terzo film, probabilmente.

L’autore ha spiegato che il nuovo capitolo cinematografico sarà una sorta di finale per My Hero Academia: per crearne la storia ha infatti sfruttato varie idee che aveva messo da parte per la battaglia finale del manga. Inoltre, Horikoshi ha sottolineato come questo film andrà decisamente oltre quanto fatto dal primo, My Hero Academia: Two Heroes.

Così com’è accaduto con quest’ultimo, Horikoshi in persona, oltre a scrivere la storia, supervisionerà l’intero progetto e curerà il design dei personaggi.

My Hero Academia: Two Heroes, prodotto dallo studio di animazione Bones, è uscito nelle sale nipponiche il 3 agosto 2018 ed è stato proiettato in Italia il 23 e il 24 marzo di quest’anno, grazie a Dynit e Nexo Digital.

Vi ricordiamo che è in fase di produzione la quarta stagione della serie animata del franchise, che verrà trasmessa in Giappone a partire dal 12 ottobre.

Il manga di My Hero Academia è pubblicato dal 2014 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, rivista nipponica edita da Shueisha. In Italia, il fumetto e i suoi spin-off vengono proposti sotto le insegne di Star Comics, mentre l’anime è disponibile sulla piattaforma di streaming VVVVID.

