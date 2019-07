sta per arrivare in sala con(il film di Steven Knight in cui torna ad affiancare, al cinema dal 18 luglio), ma non sarebbe davvero diventatosenza le sue smorfie.

Lo era già prima di capovolgere la sua carriera, fondando la sua ascesa nelle commedie romantiche sul “sorriso affascinante”, un trademark invicibile. Ma le smorfie sono diventate ancora più centrali quando ha deciso di mollare il cinema più semplice e cercare di mettersi alla prova, con villain, protagonisti in film ambiziosi, ruoli complicati e interpretazioni originali.

Ognuno dei suoi personaggi più importanti è caratterizzato da una smorfia:

U571 "Un capitano sa sempre cosa fare, anche quando non lo sa" lo spiega Harvey Keitel al neo appuntato capitano McConaughey in U571 , quando già nel sottomarino si ritrova catapultato al vertice della catena di comando dalla morte del vero capitano. Un film tutto carisma e intensità. Ancora non è arrivato a piena maturazione attoriale ma i germi ci sono tutti.

EDtv Le facce da scemo che riesce a mettere su schermo in EDtv non le ha più ripetute. È l'epitome dell'ordinary american che per soldi accetta di farsi riprendere 24 ore su 24. Lui con il suo amico Woody Harrelson (è qui che nasce la coppia)

True Detective True Detective è il terreno di sperimentazione della parlata strascicata, l'accento texano che si porta sempre dietro qui diventa mugugno. Occhi strizzati, sempre in pensiero, sempre da un'altra parte, sempre scostante, tutto sguardi nel vuoto. Rust Cohle è un mito.

Dallas Buyers Club Il vero pianto in macchina, molto più sofferto clamoroso e deformato di quello composto di Interstellar . In Dallas Buyers Club piega tutto il suo corpo e regala le smorfie più smorfie

Contact Il McConaughey della fase "occhialini tondi", quello intellettuali in nero che si porta con tutto. Accanto a Jodie Foster in cerca di segnali dallo spazio dispiega le sue facce impegnate più serie. Occhi piccoli per far vedere che sta capendo

La Vita È Un Sogno "Alright! Alright! Alright!" è così che si presenta nel suo debutto al cinema e con questa frase ritirerà l'Oscar per Dallas Buyers Club . In La Vita È un Sogno sciorina un campionario di facce stonate epiche

Killer Joe L'araldo della nuova carriera di McConaughey , Killer Joe . William Friedkin gira un piccolo cult tutto intorno al suo villain, gli consente di esagerare, gli dà fiducia, lo dirige e gli dà la possibilità di distruggere l'immagine di sé che aveva creato negli ultimi anni grazie ad un amplesso simulato (con tanto di smorfie) brandendo del pollo fritto (che poi è finito in locandina).

Interstellar Per Christopher Nolan spiega l'artiglieria pesante e dall'astronave nello spazio di Interstellar si fa un viaggio interiore ripreso quasi frontalmente, guardando i suoi affetti si commuove senza mantenere nessun contegno. Non è un pianto hollywoodiano (come ad esempio quello in macchina quando parte) ma uno sincero e disperato.

Tutti Pazzi Per L'Oro Quasi al termine della prima parte della sua carriera mette a segno Tutti Pazzi Per L'Oro , apoteosi della recitazione addominale che l'aveva caratterizzata, pura screwball comedy avventurosa e balneare tutta faccette stupite e fascino da pettorale. È l'apice del McConaughey commerciale e delle sue mossette.

Mentore dalle conversazioni imbarazzante, il lupo di Wall Street originario prima di Jordan Belfort. È una particina e ancora è magro da Dallas Buyers Club ma si inventa il suo mantra battendosi il petto, una specie di cantilena pagana per il Dio denaro



















Non ci resta che scoprire con quali classici del suo repertorio affiancherà Anne Hathaway nel film di Steven Knight.

Questa la sinossi di Serenity: L’Isola dell’Inganno:

È la misteriosa storia del capitano Baker Dill, un uomo che si è lasciato alle spalle il passato trasferendosi in una bellissima isola tropicale e iniziando una nuova vita. La sua tranquilla esistenza viene nuovamente sconvolta quando ricompare l’ex moglie, mai dimenticata, con una terribile richiesta d’aiuto: uccidere il suo violento e sadico marito. Il capitano Dill dovrà fare i conti con attrazioni e segreti sepolti e con una verità tutta da scoprire.

