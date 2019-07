Forse saprete già che i i due – presto tre – film disono ispirati a delle “storie vere”.

Il virgolettato dipende molto dalla propensione di ciascuno di noi a credere che le indagini dei coniugi Warren abbiano davvero avuto a che fare col paranormale.

Tutto ciò premesso, vi segnaliamo quanto riportato dal Press Herald qualche giorno fa. A quanto pare la fattoria del 1736 situata in Rhode Island è stata acquistata da una coppia, Cory e Jennifer Heinzen. I due, contrariamente ai precedenti proprietari, puntano a ristrutturare l’abitazione e a renderla visitabile dai turisti e dai fan del sovrannaturale.

Norma Sutcliff, dalla quale hanno acquistato la proprietà, era addirittura arrivata a citare in causa la Warner Bros. nel 2015, a causa delle continue intrusioni dei curiosi.

Ecco, a seguire, la sinossi e le note di produzione di L’Evocazione – The Conjuring, il film diretto da James Wan approdato nei cinema nel 2013.

All’inizio c’era Amityville, poi Harrisville. “L’Evocazione – The Conjuring” narra la vera storia di Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson, Vera Farmiga), investigatori del paranormale di fama mondiale, chiamati ad aiutare una famiglia terrorizzata da una presenza oscura in una fattoria isolata. Costretti ad affrontare una potente entità demoniaca, i Warrens si trovano coinvolti nel caso più terrificante della loro vita. Dalla New Line Cinema, un film tratto dalla storia degli investigatori Ed e Lorraine Warren.

“L’Evocazione — The Conjuring” è interpretato dall’attrice candidata al premio Oscar® Vera Farmiga (“Tra le nuvole,” “Orphan”) e da Patrick Wilson (“Young Adult,” “Prometheus”) nella parte dei coniugi Warren, e da Ron Livingston (“Band of Brothers” della HBO”) e Lili Taylor (“Nemico pubblico”) nella parte di Roger e Carolyn Perron, gli abitanti della casa. Joey King (“Crazy, Stupid, Love”), Shanley Caswell (“Detention”), Haley McFarland (“Lie to Me” per la TV”), Mackenzie Foy (“The Twilight Saga: Breaking Dawn”) e l’emergente Kyla Deaver interpretano le cinque figlie della famiglia Perron, Sterling Jerins (prossimamente in “World War Z”) è la figlia dei coniugi Warren, Judy. James Wan (“Saw-L’enigmista,” “Insidious”) è il regista del film tratto da una sceneggiatura di Chad Hayes & Carey W. Hayes (“I segni del male”).

Il film è prodotto da Peter Safran, Tony DeRosa-Grund e Rob Cowan, e Walter Hamada e Dave Neustadter sono i produttori esecutivi. Insieme al regista lavorano nuovamente i professionisti creativi del film “Insidious”: il direttore della fotografia John Leonetti, il montatore Kir Morri e la costumista Kristin M. Burke, nonché la sua scenografa del film “Saw-L’enigmista”, Julie Berghoff. Le musiche sono composte da Joseph Bishara. La New Line Cinema presenta una produzione della Evergreen Media Group/ Safran Company un film di James Wan: “L’Evocazione — The Conjuring”