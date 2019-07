In molti si ricorderanno delle numerose voci e rumour riguardanti un nuovointerpretato da. Voci poi prontamente smentite dai piani alti.

Ebbene in Fast & Furious: Hobbs & Shaw ci sarebbe dovuta essere una battuta che ironizzava proprio sulla questione. Parlando con Variety Dwayne Johnson ha rivelato che nel film Brixton, personaggio interpretato da Elba, avrebbe dovuto dire “sono il James Bond nero”, battuta poi modificata in “sono il Superman nero”, come visto anche nel trailer. Johnson ha poi puntualizzato che tale battuta è stata modificata per volere di Idris Elba perché “era troppo vicina a ciò di cui stavano parlando tutti”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A seguire la sinossi e alcuni dati di produzione:

Dopo otto film che hanno incassato quasi 5 miliardi di dollari in tutto il mondo, la serie cinematografica Fast & Furious presenta ora il suo primo film che non è un capitolo della stessa, ma una nuova storia indipendente con Dwayne Johnson e Jason Statham che tornano nei loro ruoli di Luke Hobbs e Deckard Shaw in Fast & Furious – Hobbs & Shaw.

Da quando il corpulento veterano del dipartimento di polizia Hobbs (Johnson), fedele agente del Diplomatic Security Service americano, e il fuorilegge Shaw (Statham), ex membro delle forze speciali britanniche, si sono affrontati per la prima volta nel film Fast & Furious 7 del 2015, i due si sono scambiati battute e non si sono risparmiati colpi bassi nel tentativo di annientarsi a vicenda.

Ma quando l’anarchico Brixton (Idris Elba), cyber-geneticamente potenziato, ottiene il controllo di una insidiosa arma biologica che potrebbe modificare per sempre l’umanità – e riesce a surclassare una brillante e indomita agente del MI6 (Vanessa Kirby della serie TV The Crown), che oltretutto è la sorella di Shaw – questi due nemici giurati saranno costretti ad allearsi per annientare l’unico cattivo che potrebbe essere ancor più cattivo di loro.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw spalanca una nuova porta nell’universo di Fast propagando l’azione tipica della serie in tutto il mondo, da Los Angeles a Londra e dalle desolate e tossiche lande di Chernobyl, alla lussureggiante bellezza delle Isole Samoa.

Diretto da David Leitch (Deadpool 2) da una sceneggiatura del navigato architetto della narrativa di Fast & Furious Chris Morgan, il film è prodotto da Morgan, Johnson, Statham e Hiram Garcia. I produttori esecutivi sono Kelly McCormick, Dany Garcia, Steven Chasman, Ethan Smith e Ainsley Davies.