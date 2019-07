è impegnato nella promozione stampa americana di, ma chiaramente i vari incontri stampa hanno fornito svariati spunti di discussione ai vari magazine che hanno avuto la possibilità di incontrare il regista.

Con Cinemablend il filmmaker è potuto tornare sulla questione Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2 vanno considerati come due film o un unico film?

Ecco la risposta del regista:

Tecnicamente l’abbiamo distribuito come due film, e infatti ci sono titoli di chiusura e di apertura per entrambi, ma io l’ho fatto come si trattasse di un singolo film e l’ho anche scritto così, quindi è un film unico. Però devo dire che funziona molto bene nella modalità con cui l’abbiamo portato nei cinema. E la verità è che non penso che avrebbe dato gli stessi esiti se l’avessimo proposto come un lungometraggio da 4 ore. Una volta un tizio me l’ha detto in maniera esplicita e si è trattato di uno di quei bizzarri momenti di vera e propria illuminazione “Quentin ecco che c’è. Mio zio amerebbe questo film, ma non se durasse quattro ore”.