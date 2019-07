Dopo la nostra lunga diretta live blogging , ecco la lista completa dei film che sono stati annunciati alla 76esima edizione del Festival di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. Molti dei titoli erano già presenti nella nostra preview di qualche giorno fa.

A breve vi proporremo il nostro commento. Un concorso molto variegato, con nomi altisonanti come Polanski, Soderbergh, Baumbach, Grey, grandi registi indipendenti come Andersson, Larrain, Egoyan, Assayas, film d’animazione e persino cinecomic (Joker). Non mancano le serie tv fuori concorso: sono previsti grandi anteprime per ZeroZeroZero di Stefano Sollima e The New Pope di Paolo Sorrentino (entrambi di SkyStudios).

Ecco la lista completa dei film:

Venezia 76 – In concorso

LA VÉRITÉ – FILM D’APERTURA

KORE-EDA HIROKAZU

con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clementine Grenier, Ludivine Sagnier / France, Japan / 106’ THE PERFECT CANDIDATE

HAIFAA AL-MANSOUR

con Mila Alzahrani, Dhay, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim / Saudi Arabia, Germany / 101’ OM DET OÄNDLIGA (ABOUT ENDLESSNESS)

ROY ANDERSSON

con Jane-Ege Ferling, Martin Serner, Bengt Bergius, Tatiana Delaunay, Anders Hellström, Thore Flygel/ Sweden, Germany, Norway / 73’ WASP NETWORK

OLIVIER ASSAYAS

con Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Wagner Moura, Ana de Armas, Leonardo Sbaraglia / Brasil, France, Spain, Belgium / 123’ MARRIAGE STORY

NOAH BAUMBACH

con Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hagerty / USA / 135’ GUEST OF HONOUR

ATOM EGOYAN

con David Thewlis, Laysla De Oliveira, Luke Wilson, Rossif Sutherland / Canada / 105’ AD ASTRA

JAMES GRAY

con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler, Donald Sutherland / USA A HERDADE

TIAGO GUEDES

con Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Miguel Borges, Ana Vilela da Costa, João Vicente, João Pedro Mamede / Portugal, France / 166’ GLORIA MUNDI

ROBERT GUÉDIGUIAN

con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Lola Naymark / France, Italy / 107’ WAITING FOR THE BARBARIANS

CIRO GUERRA

con Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson, Gana Bayarsaikhan, Greta Scacchi/ Italy / 104’ EMA

PABLO LARRAÍN

con Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal / Chile / 102’ LAN XIN DA JU YUAN (SATURDAY FICTION)

LOU YE

con Gong Li, Mark Chao, Joe Odagiri, Pascal Greggory, Tom Wlaschiha, Huang Xiangli / China / 126’ MARTIN EDEN

PIETRO MARCELLO

con Luca Marinelli, Jessica Cressy, Denise Sardisco, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Autilia Ranieri / Italy, France / 125’ LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA

FRANCO MARESCO

con Letizia Battaglia, Ciccio Mira / Italy / 105’ THE PAINTED BIRD

VÁCLAV MARHOUL

con Petr Kotlár, Udo Kier, Lech Dyblik, Jitka Čvančarová, Stellan Skarsgård, Harvey Keitel, Julian Sands / Czech Republic, Ukraine, Slovakia / 169’ IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ (THE MAYOR OF RIONE SANITÀ)

MARIO MARTONE

con Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo, Daniela Ioia, Giuseppe Gaudino / Italy / 115’ BABYTEETH

SHANNON MURPHY

Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis, Ben Mendelsohn / Australia / 120’ JOKER

TODD PHILLIPS

con Joaquin Phoenix, Robert De Niro / USA / 118’ J’ACCUSE

ROMAN POLANSKI

co Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois / France, Italy / 126’ THE LAUNDROMAT

STEVEN SODERBERGH

con Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, Nonso Anozie, Matthias Schoenaerts, James Cromwell, Sharon Stone / USA / 95’ JI YUAN TAI QI HAO (NO. 7 CHERRY LANE)

YONFAN

Sylvia Chang, Zhao Wei, Alex Lam, Kelly Yao / animation film / Hong Kong / 125’

Fuori Concorso

FICTION THE BURNT ORANGE HERESY – FILM DI CHIUSURA

GIUSEPPE CAPOTONDI

con Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland, Mick Jagger / UK, Italy / 99’ SEBERG

BENEDICT ANDREWS

con Kristen Stewart, Jack O’Connell, Anthony Mackie, Vince Vaughn / USA VIVERE

FRANCESCA ARCHIBUGI

con Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini, Massimo Ghini, Marcello Fonte, Roisin O’Donovan, Andrea Calligari / Italy / 103’ MOSUL

MATTHEW MICHAEL CARNAHAN ADULTS IN THE ROOM

COSTA-GAVRAS

con Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur, Daan Schuurmans, Josiane Pinson, Aurelien Recoing / France, Greece / 124’ THE KING

DAVID MICHÔD

Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Sean Harris, Tom Glynn-Carney, Lily-Rose Depp, Thomasin McKenzie, Robert Pattinson, Ben Mendelsohn / UK, Hungary / 133’ TUTTO IL MIO FOLLE AMORE (VOLARE)

GABRIELE SALVATORES

Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno / Italy / 97’ NON-FICTION WOMAN

YANN ARTHUS-BERTRAND, ANASTASIA MIKOVA

France / 104’ ROGER WATERS US + THEM

SEAN EVANS, ROGER WATERS

UK / 122’ I DIARI DI ANGELA – NOI DUE CINEASTI. CAPITOLO SECONDO. (ANGELA’S DIARIES – TWO FILMMAKERS. PART TWO.)

YERVANT GIANIKIAN, ANGELA RICCI LUCCHI

Italy / 100’ CITIZEN K

ALEX GIBNEY

UK, USA / 128’ CITIZEN ROSI

DIDI GNOCCHI, CAROLINA ROSI

Italy / 130’ THE KINGMAKER

LAUREN GREENFIELD

USA / 100’ STATE FUNERAL

SERGEI LOZNITSA

Netherlands, Lithuania / 135’ COLECTIV (COLLECTIVE)

ALEXANDER NANAU

Romania, Luxembourg / 109’ 45 SECONDS OF LAUGHTER

TIM ROBBINS

USA / 95’ IL PIANETA IN MARE

ANDREA SEGRE

Italy / 93’ SPECIAL SCREENINGS NO ONE LEFT BEHIND

GUILLERMO ARRIAGA

con Danny Huston, Jorge A. Jimenez / Mexico / 29’ ELECTRIC SWAN

KONSTANTINA KOTZAMANI

con Juan Carlos Aduviri, Nelly Prince, Elisa Massino / France, Greece, Argentina / 40’ IRRÉVERSIBLE – INVERSION INTÉGRALE

GASPAR NOÉ

con Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel, Jo Prestia, Philippe Nahon / France / 86’ ZEROZEROZERO (EPISODES 1 and 2)

STEFANO SOLLIMA

con Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida / Italy / 117’ THE NEW POPE (EPISODES 2 and 7)

PAOLO SORRENTINO

con Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Cécile de France, Javier Cámara, Ludivine Sagnier / Italy, France, Spain / 120’ NEVER JUST A DREAM: STANLEY KUBRICK AND EYES WIDE SHUT

MATT WELLS

UK / 8’ EYES WIDE SHUT (1999)

STANLEY KUBRICK

with Nicole Kidman, Tom Cruise, Sydney Pollack, Marie Richardson, Rade Serbedzija, Leelee Sobieski / USA, UK / 159’

Orizzonti

LUNGOMETRAGGI PELIKANBLUT (PELICAN BLOOD) – FILM D’APERTURA

KATRIN GEBBE

Nina Hoss, Katerina Lipovska, Adelia-Constance Giovanni Ocleppo / Germania, Bulgaria / 121’ ZUMIRIKI

OSKAR ALEGRIA

Spain / 122’ BIK ENEICH – UN FILS (A SON)

MEHDI M. BARSAOUI

Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri, Noomene Hamda, Slah Msaddek, Med Ali Ben Jemaa / Tunisia, France, Lebanon, Qatar / 96’ BLANCO EN BLANCO

THÉO COURT

Alfredo Castro, Lars Rudolph, Lola Rubio, Esther Vega, Alejandro Goic, Ignacio Ceruti / Spain, Chile, France, Germany / 100’ MES JOURS DE GLOIRE

ANTOINE DE BARY

Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, Christophe Lambert, Noée Abita, Damien Chapelle / France / 98’ NEVIA

NUNZIA DE STEFANO

Virginia Apicella, Pietra Montecorvino, Rosi Franzese, Pietro Ragusa, Franca Abategiovanni, Simone Borelli / Italy / 86’ MOFFIE

OLIVER HERMANUS

Kai Luke Brummer, Ryan de Villiers, Matthew Vey, Stefan Vermaak, Hilton Pelser / South Africa, UK / 99’ HAVA, MARYAM, AYESHA

SAHRAA KARIMI

Arezoo Ariapoor, Fereshta Afshar, Hasiba Ebrahimi / Afghanistan / 86’ RIALTO

PETER MACKIE BURNS

Tom Vaughan-Lawlor, Tom Glynn-Carney, Monica Dolan, Sophie Jo Wasson, Scott Graham, Michael Smiley / Ireland, UK / 90’ BOROTMOKMEDI (THE CRIMINAL MAN)

DMITRY MAMULIYA

Giorgi Petriashvili, Madona Chachkhiani, Natalia Jugheli, Nukri Revishvili, Vasilisa Zemskova, Anna Talakvadze / Georgia, Russia / 135’ REVENIR

JESSICA PALUD

Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick d’Assumçao, Hélène Vincent, Franck Falise, Jonathan Couzinié / France / 76’ GIANTS BEING LONELY

GREAR PATTERSON

Jack Irving, Ben Irving, Lily Gavin, Amalia Culp, Gabe Fazio / USA / 81’ QIQIU (BALLOON)

PEMA TSEDEN

Sonan Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso / China / 102’ VERDICT

RAYMUND RIBAY GUTIERREZ

Max Eigenmann, Kristoffer King, Jorden Suan, Rene Durian / Philippines, France / 100’ METRI SHESHO NIM (JUST 6.5)

SAEED ROUSTAEE

with Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Parinaz Izadyar, Farhad Aslani, Hooman Kiaie / Iran / 135’ CHOLA (SHADOW OF WATER)

SASIDHARAN SANAL KUMAR

Joju George, Nimisha Sajayan, Akhil Viswanath / India / 120’ SOLE

CARLO SIRONI

Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, Barbara Ronchi, Bruno Buzzi / Italy, Poland / 102’ MADRE

RODRIGO SOROGOYEN

Marta Nieto, Jules Porier, Àlex Brendemühl, Anne Consigny, Frédéric Pierrot, Guillaume Arnault / Spain, France / 130’ ATLANTIS

VALENTYN VASYANOVYCH

Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka, Vasyl Antoniak / Ukraine / 106’ CORTOMETRAGGI SUPEREROI SENZA SUPERPOTERI

BEATRICE BALDACCI

Italy / 13’ KINGDOM COME

SEAN ROBERT DUNN

Emun Elliott, Megan Shandley, Tony Warner / UK / 17’ GIVE UP THE GHOST

ZAIN DURAIE

Maria Zreik, Ziad Bakri, Nibal Al Awadi, Amin Safi / Jordan, Sweden / 15’ NACH ZWEI STUNDEN WAREN ZEHN MINUTEN VERGANGEN (AFTER TWO HOURS, TEN MINUTES HAD PASSED)

STEFFEN GOLDKAMP

Germany / 19’ THE DIVER

JAMIE HELMER, MICHAEL LEONARD

Nicholas Denton, John Brunpton, Kaarin Fairfax, Julie Nihill, Dana Miltins / France, Australia / 12’ ROQAIA

DIANA SAQEB JAMAL

Roqia Rasuli, Asadullah Rasuli, Gavhar Taj Salmanian, Qorban Ali Salmanian / Afghanistan, Bangladesh / 10’ MORAE (SAND)

KIM KYUNGRAE

James Chung, Hanna Cho, Jongki Son/ South Korea / 16’ LE COUP DES LARMES

CLÉMENCE POÉSY

India Hair, Sabine Timoteo / France / 20’ DELPHINE

CHLOÉ ROBICHAUD

Daria Oliel-Sabbagh, Ines Feghouli, Ambre Jabrane, Wiam Mohktari / Canada / 14’ DARLING

SAIM SADIQ

Abdullah Malik, Alina Khan, Mehar Bano, Nadia Afgan / Pakistan, USA / 16’ SH_T HAPPENS

DAVID ŠTUMPF, MICHAELA MIHÁLYI

animation film / Czech Republic, Slovakia, France / 13’ CÃES QUE LADRAM AOS PÁSSAROS

LEONOR TELES

Vincente Gil, Salvador Gil, Maria Gil, Mariana Gil, António Gil / Portugal / 20’ FIEBRE AUSTRAL

THOMAS WOODROFFE

Francisca Gavilán, Nicolás Sobarzo, Roberto Villena, José Soza / Chile / 20’ CORTOMETRAGGI FUORI CONCORSO CONDOR ONE

KEVIN JEROME EVERSON

USA / 8’ GUO4

PETER STRICKLAND

with Jyula Muskovics, Csaba Molnár / Hungary / 3’

Sconfini

CHIARA FERRAGNI – UNPOSTED

ELISA AMORUSO

Italy / 85’ LES ÉPOUVANTAILS (THE SCARECROWS)

NOURI BOUZID

con Nour Hajri, Afef Ben Mahmoud, Joumene Limam, Mehdi Hajri, Sondos Belhassen, Fatma Ben Saïdane / Tunisia, Morocco, Luxembourg / 98’ IL VARCO (IL VARCO – ONCE MORE UNTO THE BREACH)

FEDERICO FERRONE, MICHELE MANZOLINI

con Emidio Clementi / Italy / 70’ EFFETTO DOMINO

ALESSANDRO ROSSETTO

con Diego Ribon, Mirko Artuso, Nicoletta Maragno, Maria Roveran, Roberta Da Soller, Marco Paolini / Italy / 104’

Proiezione speciale

BU SAN (GOODBYE, DRAGON INN) (2003)

TSAI MING-LIANG

con Lee Kang-Sheng, Chen Shiang-Chyi, Kiyonobu Mitamura, Miao Tien, Shih Chun, Yang Kuei-Mei / Taiwan / 82’

La 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta, si terrà dal 28 agosto al 7 settembre 2019.