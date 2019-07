Durante la promozione stampa di, Leonardo DiCaprio ha avuto modo di ricordaremorto lo scorso 4 marzo all’età di 52 anni dopo essere stato ricoverato in ospedale il 27 febbraio a causa di un ictus.

In una tavola rotonda con Entertainment Weekly ha raccontato:

Sono rimasto subito colpito dalla sua gentilezza. Parlo da nativo di Los Angeles che ha gravitato in quest’industria praticamente per tutta la vita, industria che, in larga parte, ha dato forma alla persona che sono oggi, ma ho provato quest’emozione fulminea nell’incontrarlo sul set. Ero ancora un adolescente e lo ammiravo in televisione come se fosse l’incarnazione di un nuovo James Dean, tutte le persone erano innamorate di lui. Quando l’ho visto ho provato sulla mia pelle l’effetto starstruck. Poi ci siamo messi a parlare di Los Angeles, degli anni novanta, della sua vita, delle nostre carriere, delle nostre vite. Quando ho appreso della sua scomparsa ero davvero a pezzi, anche ripensando a quanto fosse gentile e generoso.