Il primo trailer diè stato presentato giorni fa, a sorpresa, al Comic-Con di San Diego dallo stesso Tom Cruise , intervenuto sul palco della Sala H al termine del panel di

Entrambe le pellicole sono infatti prodotte dalla Skydance e dalla Paramount, anche se Terminator in realtà anche dalla 20Th Century Fox che, difatti, distribuirà il film fuori dagli Stati Uniti.

Nella pellicola non comparirà Kelly McGillis, interprete di Charlotte “Charlie” Blackwood nell’originale diretto dal compianto Tony Scott.

A rivelarlo è stata la stessa attrice interpellata da ET circa la possibilità di vederla coinvolta nella promozione del lungometraggio. L’attrice ha detto che sarà impossibile visto che non è stata coinvolta nella lavorazione di Top Gun: Maverick aggiungendo anche di non essere rimasta in contatto con i colleghi del primo film:

I film sono creature strane. Personalmente tendo a non rimanere in contatto con nessuno. Mi sarà capitato di parlare con un paio di persone, ma la realtà dei fatti è che i film sono situazioni lavorative strane perhé hai a che fare con un sacco di persone diverse che arrivano da ogni parte del mondo.

Top Gun: Maverick sarà al cinema il 26 giugno 2020.

Il cast è formato da Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia. Seguito del cult del 1986 di Tony Scott, Top Gun 2 è stato scritto da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer. Secondo il produttore Jerry Bruckheimer, il film sarà incentrato sull’avvento dell’utilizzo dei droni nell’aviazione.

