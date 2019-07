Due anni dopo aver riacquisito i diritti di sfruttamento di, la Warner Bros. sta premendo l’acceleratore sul nuovo adattamento del celebre romanzo di William Golding del 1952 che ha per protagonisti un gruppo di ragazzi inglesi bloccati su un’isola deserta che tentano di autogovernarsi, e secondo quanto riporta Variety è in trattative per dirigere e produrre il film insieme a Marco Morabito.

Know Universe, casa di produzione di Lindsey Beer, Nicole Perlman e Geneva Robertson-Dworet, è a sua volta in trattative per occuparsi della produzione esecutiva della pellicola.

La Warner Bros. aveva già curato l’adattamento cinematografico del 1990, diretto da Henry Hook. Riacquisendo i diritti nel 2017, la major aveva pensato di realizzare un film tutto al femminile, ma a quanto pare i piani sono cambiati. L’idea di Guadagnino e di Known Universe è quella di realizzare un film molto fedele al testo originale, anche se con un linguaggio cinematografico molto più attuale.