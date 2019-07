è l’atteso sequel della zombie comedy datata 2009 diretta dache vedrà il ritorno dell’intero cast originale, tra cui Emma Stone, affiancato da Luke Wilson, Rosario Dawson, Zoey Deutch e Thomas Middleditch ( qui potete vedere il primo trailer ).

E proprio di cadenze decennali ha avuto modo di parlare il regista citando, dalle pagine di EW, l’idea di Emma Stone per il prosieguo della saga.

Dobbiamo vedere come verrà accolto questo film dal pubblico e se ne vorrà vedere ancora. Ma ci siamo sicuramente divertiti molto lavorando a questo film, sarebbe davvero una fortuna poter tornare a Zombieland ancora una volta. Anche se, devo dire, Emma ha detto che sarebbe divertente girarne uno ogni dieci anni. Sapendo poi che Woody Harrelson è il più in salute di tutti noi e ci seppellirà tutti possiamo continuare a fare uno Zombieland ogni dieci anni fino alla fine dei tempi […] Amiamo tantissimo l’originale e sapevamo che se ne avessimo fatto un altro dovevamo mantenerci su degli standard elevati in maniera tale che fosse all’altezza, se non migliore, dell’originale. Questione che dipende dalla sceneggiatura. La richiesta di tutti era appunto l’essere sicuri che la storia del film giustificasse davvero la reunion della gang. E a volte, per fare le cose fatte per bene, ci vuole tempo.

Zombieland: Double Tap, arriva il sequel del cult del 2009

“In dieci anni è cambiato moltissimo”, ha commentato Fleischer sulle pagine di Entertainment Weekly. “Nei dieci anni che separano questi due film, gli zombie sono diventati di un altro tipo. Quelli più minacciosi sono i T-800, sono più forti, più veloci e più difficili da uccidere.”

Uscito nel 2009, Benvenuti a Zombieland seguiva le vicende di quattro sconosciuti che si incontravano nel bel mezzo di un’apocalisse zombie e che finivano per unire le forze per affrontare le avversità. Costato solo 24 milioni di dollari, ne incassò più di 100 in tutto il mondo (e altri 50 in home video). Potete vedere il trailer dell’atteso sequel Zombieland – Double Tap qui sopra!

Scritto da Rhett Reese & Paul Wernick e Dave Callaham, Zombieland: Double Tap uscirà il 18 ottobre, per la regia di Ruben Fleischer.

