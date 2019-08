Il regista ha preannunciato che il progetto sarà molto crudo e vietato ai minori e ha poi spiegato:

È stato Ron Perlman a regalarmi il libro nel 1992 prima che vedessi il film con Tyrone Power, l’ho adorato. L’adattamento che ho fatto con [il co-sceneggiatore] Kim Morgan non copre l’intero libro, sarebbe stato impossibile perché parliamo di una saga. Ma ci sono elementi che sono molto cupi nel libro ed è la prima occasione che ho avuto. Con i miei cortometraggi volevo fare il noir oltre all’horror, questa è la mia prima occasione di girare un film sulla storia di una società davvero corrotta. Non ci sono elementi soprannaturali, ma si tratta semplicemente di una storia cupa.

Oltre a Bradley Cooper come protagonista, la pellicola vedrà affiancarsi star del calibro di Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Michael Shannon, Richard Jenkins, Ron Perlman, Willem Dafoe e Mark Povinelli.

Annunciato nel 2017, Nightmare Alley sarà l’adattamento di un romanzo del 1946 già tradotto in film dalla Fox (si intitolava La Fiera delle Illusioni). La storia ruota attorno a un giovane e ambizioso truffatore che si frequenta con una psichiatra ancor più corrotta di lui. Inizialmente uniscono le forze per raggirare le persone, ma improvvisamente la donna inizia a raggirare anche il suo socio.

Questa la sinossi del film originale di Nightmare Alley con Tyrone Power nel cast:

Stanton, imbonitore di fiera, raggira prima Zeena, partner di un mago che legge il pensiero, appropriandosi dei suoi trucchi, e poi si associa a una psicologa, sfruttando le confidenze dei suoi clienti per ingannarli con esperimenti pseudospiritistici. Smascherato in pubblico dalla moglie e rovinato, diventa un alcolizzato e finisce come attrazione mostruosa in un numero da baraccone in cui decapita polli vivi e ne beve il sangue.