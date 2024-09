Guillermo del Toro e lo sfogo contro l'IA generativa: "Quanto spendono le persone per avere quella specie di screensaver?"

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Questa settimana, il regista premio Oscar Guillermo del Toro é stato ospite ad un panel del BFI (British Film institute) per parlare del suo Pinocchio e della magia dietro l'arte dell'animazione e della stop-motion.

Durante la chiacchierata fatta di aneddoti e dietro le quinte, Del Toro é tornato a parlare dell'intelligenza artificiale generativa e di cosa ne pensa del contributo di questa forma di tecnologia al mondo dell'arte.

Senza giri di parole, il regista ha chiarito che i prodotti creati dall'algoritmo in questione sono paragonabili a meri salvaschermi, nemmeno troppo ben riusciti, e che non potranno mai definirsi forme d'arte in quanto mancano di una componente principale: l'emozione.

Quello che l'IA generativa ci ha dimostrato di sapere fare è niente di più che degli screensaver neanche troppo convincenti. E questo è tutto. Il valore dell'arte non può essere ridotto al costo di realizzazione o a quanto poco sforzo richieda, si tratta piuttosto di quanto tu in prima persona voglia rischiare a livello personale, semplicemente stando in sua presenza.

Potete trovare il video dell'estratto qui di seguito.

