Nicolas Cage mette in guardia i giovani attori dai pericoli dell'intelligenza artificiale: "Proteggete il vostro strumento"

Pubblicazione: 21 ottobre alle 09:30

Ospite del 25° Newport Beach Film Festival, dove ha ricevuto l'Icon Award (via Deadline), Nicolas Cage ha messo in guardia i giovani colleghi dai pericoli derivanti dal ricorso all'Intelligenza Artificiale. Ecco le sue parole:

La performance cinematografica, per me, è un processo molto artigianale, organico, che parte da zero. Viene dal cuore, dall'immaginazione, dai pensieri, dai dettagli, dalla riflessione, dall'affinamento e dalla preparazione. Ora c'è una nuova tecnologia, con cui non ho avuto a che fare per 42 anni fino a poco tempo fa. Ma i giovani attori di questa generazione la useranno sicuramente, e la chiamano EBDR. Questa tecnologia vuole prendere il vostro strumento. In quanto attori, siamo noi gli strumenti del cinema, non ci nascondiamo dietro chitarre e batteria.

Gli studios la vogliono per poter cambiare, dopo le riprese, il vostro volto, la vostra voce, le vostre battute, il vostro linguaggio del corpo, la vostra interpretazione. Se uno studio vi chiede di firmare un contratto che gli permette di usare l'EBDR sulla vostra performance, voglio che consideriate quello che io chiamo MVMFMCMI: la mia voce, la mia faccia, il mio corpo, la mia immaginazione: la mia performance. Proteggete il vostro strumento.

EBDR (Employment-based digital replica, "replica digitale basata sull'impiego"), è una delle due repliche digitali consentite dall'accordo SAG-AFTRA stipulato con gli studi cinematografici dopo la conclusione dello sciopero dello scorso autunno . Questo tipo di IA generativa viene creata attraverso la partecipazione fisica dell'interprete a un progetto specifico, secondo i termini del contratto. Un esempio? Proprio l'apparizione di Cage nei panni di Superman in The Flash. Continua l'attore:

A breve potrete ritrovare Cage, in un ruolo decisamente insolito per lui, nell'horror Longlegs, che, dopo il successo negli Usa, in Italia sarà al cinema dal 31 ottobre: qui trovate il trailer.