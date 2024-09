Lionsgate ricorrerà all'Intelligenza Artificiale come strumento per "incrementare il lavoro" dei propri creativi

Pubblicazione: 19 settembre alle 09:23

The Wall Street Journal riporta che Lionsgate, la società dietro a franchise di successo come John Wick e Hunger Games, ha annunciato un accordo con Runway, società di ricerca sull'Intelligenza Artificiale applicata i cui investitori includono anche Google. Si tratta del primo che Runway firma con uno studio hollywoodiano e prevede la creazione e l'addestramento di un nuovo modello di IA, personalizzato per la library di contenuti cinematografici e televisivi di Lionsgate, composta da oltre 20.000 titoli.

Secondo lo studio, il modello di Runway “genera video cinematografici” che cineasti, registi e altri creativi possono utilizzare per “incrementare il loro lavoro”. Il video generato dall'intelligenza artificiale può essere “ulteriormente iterato utilizzando la suite di strumenti controllabili di Runway”.

Il vicepresidente di Lionsgate Michael Burns ha commentato in proposito:

Diversi registi con cui lavoriamo sono già entusiasti delle sue potenziali applicazioni al processo di pre-produzione e post-produzione. Consideriamo l'IA un ottimo strumento per aumentare, migliorare e integrare le nostre operazioni attuali. Lionsgate prevede di risparmiare “milioni e milioni di dollari” utilizzando i modelli di Runway. Facciamo molti film d'azione, quindi facciamo esplodere molte cose e questa è uno degli ambiti di cui Runway si occupa.

Ci impegniamo a fornire ad artisti, creatori e studios gli strumenti migliori e più potenti per aumentare i loro flussi di lavoro e consentire nuovi modi di dare vita alle loro storie. La storia dell'arte è la storia della tecnologia e questi nuovi modelli fanno parte dei nostri continui sforzi per costruire media trasformativi per l'espressione artistica e creativa. Le storie migliori devono ancora essere raccontate. Lionsgate ha un team creativo incredibile e una visione chiara di come l'IA possa aiutare il loro lavoro: siamo entusiasti di contribuire a dare vita alle loro idee.

Cristóbal Valenzuela, co-fondatore e CEO di Runway, ha dichiarato in un comunicato:

Ricordiamo che il ricorso all'Intelligenza Artificiale in campo cinematografico è oggi un tema molto caldo ed è stato al centro anche del nuovo contratto firmato dagli attori dopo lo sciopero dello scorso anno: scopri di più in quest'articolo.