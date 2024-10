Denis Villeneuve sentirà la mancanza dell'atto "collettivo di creatività" se in futuro i film verranno fatti "solo con un computer"

Durante una proiezione speciale di Dune: Parte due a Londra, avvenuta domenica, il regista Denis Villeneuve ha condiviso alcune sue considerazioni sul cinema e sulla sua natura collaborativa, in contrasto con un possibile futuro di film generati con l'intelligenza artificiale.

Afferma Villeneuve:

Lavoro con artisti straordinari. La cosa che amo di più del cinema è questo atto collettivo di creatività, dove si cerca di creare poesia... alla fine è cinema, è narrazione. È molto emozionante per me farlo insieme. Ecco perché, se un giorno si arrivasse a... poter creare un film solo con un computer, forse sarà interessante in qualche modo, ma mi mancherà assolutamente l'atto collettivo di creatività, che è così meravigliosamente umano.