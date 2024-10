Dune 2, Denis Villeneuve svela retroscena e curiosità sulla "worm unit"

Denis Villeneuve si trova a Londra dove sta iniziando la campagna promozionale di Dune: Parte Due per gli Oscar. Il regista ha parlato a un evento organizzato da Deadline, e poi a un evento organizzato dal London Film Festival. Durante entrambi gli incontri ha parlato a lungo del film, svelando aneddoti e retroscena, e ha anche confermato che nel terzo film il tema principale sarà la guerra:

Riflettendo su, invece, il regista ha spiegato che si tratta di un monito:

Penso che Frank Herbert sia stato lungimirante quando ha scritto il libro. Noi esseri umani, come specie, mentre cerchiamo di trovare la nostra strada nel mondo, per quanto possiamo avanzare, ci confrontiamo ancora con le stesse vecchie questioni che ci rendono ciò che siamo: il potere, come trattiamo il pianeta, come trattiamo i nostri simili, la guerra, accaparramento delle risorse... Herbert ha scritto questi libri negli anni '60, e oggi siamo ancora qui.

La produttrice Mary Parent, capo di Legendary Entertainment, condivide quest'idea:

Villeneuve ha anche analizzato l'epica scena della cavalcata del Verme delle Sabbie, una sequenza colossale che ha richiesto da sola 44 giorni di riprese e una troupe apposita chiamata "worm unit", diretta da Tanya Lapointe, moglie del regista:

Mi sono reso conto che, per come volevo affrontare questa scena, non sarei sceso a compromessi. La cosa più importante con gli effetti visivi è: come li riprenderai? Volevo girare con luce naturale. E mi sono reso conto che ci sarebbero voluti mesi per girarla. Ogni ripresa era molto complessa da realizzare. A volte una ripresa richiedeva mezza giornata, a volte un giorno, a volte ci mettevamo una settimana per una sola ripresa, a causa della complessità. Se l'avessi girata io personalmente, starei ancora girando...