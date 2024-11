House of the Dragon: il capo della HBO risponde alle critiche di George R.R. Martin e conferma il film di Game of Thrones

Pubblicazione: 13 novembre alle 11:30

Durante un evento per la stampa (via Variety) Casey Bloys, responsabile di HBO e Max, ha affrontato due questioni centrali relative all'universo di Game of Thrones. La prima è relativa alle critiche di George R.R. Martin alla stagione 2 dello spin off House of the Dragon, andata in onda la scorsa estate. L'autore dei libri alla base degli show aveva scritto (e poi cancellato) un post sul suo blog dove spiegava cosa secondo lui "era andato storto", lamentando in particolare i cambiamenti che il co-creatore e showrunner Ryan Condal aveva apportato. Bloys sottolinea:

Amiamo George. Lui e Game of Thrones hanno davvero cambiato il corso della HBO. Quindi voglio che sia felice. È molto importante per me e per noi. Ma quando mettiamo insieme le serie, stiamo sancendo un matrimonio, che può essere difficile, soprattutto quando Ryan prende decisioni creative e adatta il lavoro [di Martin]. Come ogni matrimonio, a volte diventa difficile. Preferirei che tutti andassero d'accordo e che tutto andasse bene? Certo. Ma è un processo creativo. Avrà sempre i suoi intoppi, e c'è da aspettarselo.

Stanno sviluppando un'idea, vedremo se sarà buona. Leggeremo insieme le sceneggiature. Penso che potrebbe essere divertente e interessante. Questo è lo scopo dello sviluppo, vedere se c'è una storia degna di arrivare nelle sale come un grande spettacolo.

Martin sarà infatti coinvolto, insieme a Michael DeLuca e Pamela Abdy (capi della Warner) nello sviluppo di unambientato nell'universo di annunciato a sorpresa a inizio novembre . Commenta Bloys:

