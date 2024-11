Dune: Prophecy, la showrunner e il cast commentano i drammatici eventi del primo episodio

Pubblicazione: 18 novembre alle 13:10

Il primo episodio di Dune: Prophecy potrebbe aver introdotto il villain della serie prequel dei film diretti da Denis Villeneuve.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto mostrato nello show, disponibile in Italia grazie a Sky e NOW.

Lo show svela come su Wallach IX, dove si trova la sorellanza al centro della trama, la Reverenda Madre Raquella avesse ideato un piano sotto copertura per poter ottenere 'le giuste unioni reali' e poter avere dei leader che potevano controllare. Raquella, prima di morire, aveva chiamato Valya Harkonnen e le aveva affidato l'incarico di salvaguardare il loro potere usando ogni strumento a disposizione, sostenendo che nel loro futuro ci sarebbe stata una resa dei conti legata a un tiranno e che Valya sarà quella che vedrà la verità e avrà la conoscenza necessaria.

Dorotea, nipote di Raquella, aveva cercato di porre fine al progetto legato al loro legame con i potenti, ma Valya ha usato un nuovo potere obbligandola a uccidersi.

30 anni dopo c'è l'unione tra la principessa Ynez Corrino, erede al trono del Leone Dorato, e il giovane Pruwet, matrimonio che la renderebbe il primo membro della sorellanza a salire al trono. Ynez sembra disposta a seguire il piano, nonostante sia interessata sentimentalmente a Keiran Atreides.

Desmond Hart uccide però Pruwet, sostenendo che il suo sacrificio non sarà vano, ponendo fine inoltre fine alla vita di Kasha, che ha lavorato con l'incarico di verità-dicitore per l'Imperatore.

Valya si rende conto che la profezia si sta realizzando e sembra essere lei la predestinata a salvare la situazione.

Un'immagine del primo episodio

I commenti alla puntata

La showrunner Alison Schapker, intervistata da TVLine, ha sottolineato che Desmond Hart sarà un importante antagonista per la sorellanza, oltre a essere 'un mistero per lo show, che le nostre sorelle proveranno a decifrare'.

L'autrice e produttrice ha sottolineato:

Chi è questa persona che arriva con una forza così tremenda e una misteriosa capacità? Anche lui ha allenato questi poteri? O c'è qualcosa in più legato alla sua storia?

Jordan Goldberg, che fa parte dei produttori dello show, ha sottolineato che forse Desmond non è del tutto cattivo:

La bellezza di Dune è che c'è molta ambiguità morale. Si presenta come un villain, ma ogni cattivo proviene da qualche parte.

Travis Fimmel, che interpreta il personaggio, ha sottolineato:

Si tratta di una vendetta per le cose che gli sono accadute, che si sveleranno. Ha decisamente un piano di vendetta contro alcune persone e, non importa cosa dovrà fare, le farà pagare. Si sente davvero nel giusto nelle cose negative che fa.

La showrunner ha quindi spiegato che la morte di Pruwet avrà un effetto sul piano di Valya e ciò che farà Ynez permetterà alla storia che si vuole raccontare di compiere dei passi in avanti:

Nella nostra mente lei è una principessa moderna con un grandioso senso della direzione che vuole seguire, ma ci sono persone che vorrebbero delineare le sue decisioni.

Jodhi May, interprete dell'Imperatrice Natalya Corrino, ha infine aggiunto:

Ciò che è interessante di questa serie è che, una volta che pensi un ostacolo sia stato superato, c'è un'intera nuova serie di ostacoli. Anche se il problema è stato eliminato, nel futuro c'è una nuova sfida e Natalya deve trovare modo di affermare il proprio controllo in modo subdolo.