Matt Reeves sulle conseguenze di The Penguin su The Batman 2: "Sarà molto difficile essere il Cavaliere Oscuro"

Pubblicazione: 15 novembre alle 14:30

The Penguin, serie spin off di The Batman, ha da poco concluso la prima stagione senza mostrare… proprio Batman. In un'intervista con Digital Spy, Matt Reeves, produttore esecutivo dello show e regista del film con Robert Pattinson, ha motivato l'assenza del personaggio con queste parole:

La serie si svolge in un momento di grande agitazione a Gotham: [inizia] letteralmente la settimana successiva agli eventi [del finale di The Batman, in cui l'Enigmista fa saltare la diga della città]. Gran parte della città è disperata, la polizia non riesce ad arrivare dappertutto, c'è crimine ovunque, è un momento davvero molto pericoloso. [Batman] è là fuori a cercare di affrontare le conseguenze di tutto quello che è successo, e in qualche modo se ne sente responsabile.

Ricordiamo che nell'ultimo episodio della serie, all'esterno del palazzo del protagonista vediamo accedersi in lontananza il Batsegnale. Chissà dunque se Batman comparirà in un'eventuale seconda stagione, al momento non confermata.

Quel che è certo è che nel sequel, The Batman 2, il protagonista si ritroverà ad affrontare altri ostacoli a detta del regista: "Sarà molto difficile essere Batman".

Trovate tutte le informazioni su The Penguin nella nostra scheda.