The Penguin chiude la sua corsa sulla HBO con un picco di ascolti

Pubblicazione: 12 novembre alle 09:23

The Penguin ha terminato la sua corsa sulla HBO domenica sera registrando un picco di ascolti.

La serie ha continuato a crescere in termini di spettatori durante tutta la stagione, e secondo quanto riferisce il network via cavo l'episodio conclusivo dello spin-off di The Batman ha raggiunto 2.1 milioni di persone su tutte le piattaforme nel corso della serata, segnando un record. Rispetto al primo episodio, infatti, gli ascolti sono cresciuti del 50%.

Non solo: nel frattempo, gli altri episodi hanno accresciuto i loro ascolti, tanto che la première è arrivata a 17 milioni di spettatori dal 19 settembre a oggi.

Fonte / Variety

Tra le serie attualmente in onda (quindi non concluse),è la terza stagione d'esordio più vista a livello globale su HBO e Max subito dopo. Un importante traguardo per questo spin-off conscritto da, che potrebbe convincere il network a ordinare una seconda stagione. Il progetto, lo ricordiamo, è intrinsecamente legato alla saga cinematografica alla quale si ricollega fin dal primo episodio. Recentemente Colin Farrell ha svelato di essere aperto alla possibilità di una prosecuzione della serie.