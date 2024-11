Batman: The Brave and the Bold, James Gunn non ha nessuna fretta di fare il film

Pubblicazione: 19 novembre alle 18:00

Sono passati quasi due anni da quando James Gunn ha annunciato i primi 10 titoli dell'Universo DC che ha iniziato a mettere in piedi non appena è diventato co-presidente dei DC Studios assieme a Peter Safran.

Non c’è una tempistica definita per niente. L’unica cosa che ho cercato di chiarire alle persone fin dall’inizio, e che spero ci distingua, è che tutto ciò che riguarda la DC sarà basato sugli sceneggiatori. Finché non avremo una sceneggiatura di cui sono completamente soddisfatto, quel film non verrà realizzato, qualunque esso sia. Ma tutto sarà sempre basato su questo: sulla storia. Perché alla fine, se siamo soddisfatti della storia che stiamo raccontando, è quello che conta di più. E una volta che The Brave and the Bold arriverà a quel punto, allora realizzeremo il film.

Da allora molti di questi progetti sono partiti, e il primo,, è in dirittura d'arrivo: la serie animata verrà trasmessa su MAX a dicembre. In generale, però, Gunn ha più volte ripetuto di non voler mettere in cantiere nulla che non avesse una sceneggiatura davvero convincente, e così ha ribadito in un'intervista rilasciata a Collider parlando di. A quanto pare non c'è nessuna fretta nel realizzare il nuovo film su Batman (dopotutto è appena uscita la serie su The Penguin e presto inizierà la lavorazione di The Batman 2 di Matt Reeves, progetto esterno al nuovo DCU):

Diretto da Andy Muschietti, The Brave and the Bold includerà il Robin di Damian Wayne (figlio biologico di Bruce, del quale quest'ultimo non seppe l'esistenza per una decina d'anni), che Gunn ha definito "il nostro Robin preferito. Un piccolo figlio di pu**ana, un assassino". Il film sarà una "strana storia padre-figlio su loro due", e sarà basato sulla run di Grant Morrison, "che ha avuto una grandissima influenza sul DCU".