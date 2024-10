Creature Commandos: il trailer della serie animata che darà il via all'Universo dei DC Studios!

Pubblicazione: 19 ottobre alle 23:15

In occasione del New York Comic Con, MAX ha lanciato il trailer ufficiale di Creature Commandos, la serie animata che darà il via al DC Universe, l'universo cinematografico e televisivo dei nuovi DC Studios guidati da James Gunn e Peter Safran.

La serie animata per adulti, composta da sette episodi, è scritta e prodotta da Gunn e basata sui personaggi DC. Segue una squadra segreta di mostri incarcerati reclutati per missioni considerate troppo pericolose per gli umani. Quando tutto il resto fallisce… loro sono la nostra ultima, peggiore opzione.

Nel trailer vediamo le creature che vengono liberate da una prigione speciale, per affrontare un “incidente internazionale”, come spiega Amanda Waller (doppiata da Viola Davis). In rapida successione, ci vengono presentati i membri del team: La Sposa (Indira Varma), Frankenstein (David Harbour), Dr. Phosphorus (Alan Tudyk), Weasel (Sean Gunn), Nina Mazursky (Zoë Chao), G.I. Robot (interpretato anch’esso da Gunn) e il loro sovrintendente sul campo, Rick Flag Sr. (Frank Grillo). Seguono scene decisamente violente.

La serie debutterà giovedì 5 dicembre su Max negli Stati Uniti, con un episodio a settimana fino al 16 gennaio.

Creature Commandos è prodotta da DC Studios e Warner Bros. Animation.