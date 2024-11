Euphoria 3: HBO conferma l'inizio delle riprese a gennaio

Pubblicazione: 12 novembre alle 21:47

La stagione 3 di Euphoria verrà realizzata: Casey Bloys, a capo di HBO e Max, ha infatti confermato che le riprese inizieranno a gennaio 2025, a distanza di quasi tre anni dal debutto sugli schermi della stagione precedente.

Il responsabile della tv via cavo ha sottolineato che è stata scelta la data per l'inizio del lavoro sul set e il cast e la troupe saranno impegnati da metà-fine gennaio.

Bloys ha aggiunto:

Niente è cambiato. Qualcuno ha detto qualcosa online, e poi è iniziata tutta questa cosa. Gireremo la stagione. Ho letto gli script. Siamo felici. Andremo avanti. Tutti gli attori, è lo show.

Le star di Euphoria, come Zendaya e Jacob Elordi, hanno ottenuto recentemente ruoli in progetti importanti, alimentando le ipotesi che lo show non sarebbe tornato nemmeno nel 2025.

Il responsabile di HBO ha però rassicurato i fan, spiegando inoltre:

So che lo show attira molta attenzione ora perché ha creato delle vere star del cinema e hanno vari progetti a cui stanno lavorando, ma gireremo questa stagione, nulla è cambiato. Saranno otto puntate.

Nel cast ci sono anche Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie, ed Eric Dane.

Il creatore della serie, Sam Levinson, aveva già anticipato che la storia dovrebbe compiere un salto in avanti nel tempo, tuttavia per ora non sono ancora stati diffusi i dettagli della trama.